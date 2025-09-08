“Reindustrializziamo” la Toscana (e l’Italia)! 

Controradio Streaming
By Domenico Guarino
Presentato a Firenze il ‘Manifesto per la reindustrializzazione della Toscana’ redatto dagli economisti  Alessandro Petretto, ex direttore dell’irpet,  Stefano Casini Benvenuti, docente di economia all’università di Firenze, e Marco Buti, economista titolare della cattedra Tommaso Padoa Schioppa dell’Istituto Universitario europeo di Fiesole.

In Toscana bisogna “rimettere l’industria al centro delle riflessioni, cosa che non è stata fatta per parecchio tempo sia a livello nazionale che a livello regionale”, pena “una lenta agonia” hanno affermato  gli estensori del manifesto.

    “Noi abbiamo qua in Toscana una crescita estensiva, con alta occupazione, bassa produttività e bassi salari – ha spiegato -. Bisogna mettere in campo una serie di politiche dal punto di vista dell’istruzione, della formazione, dell’orientamento, e del risparmio per convogliare le risorse, i fattori di produzione, capitale e lavoro su attività che sono a più alto rendimento ma anche a più alto rischio. Questa è la priorità: metterla al centro, orientare il dibattito anche in campagna elettorale in Toscana così come nelle altre regioni che vanno al voto, credo sia la cosa da fare adesso”.

NELL’AUDIO L’INTERVISTA CON Stefano Casini Benvenuti

