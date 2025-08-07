www.controradio.it Il consorzio che deve reindustrializzare l'area GKN: funzionamento, obiettivi, stato dell'arte Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:20 Share Share Link Embed

Dopo la sottoscrizione del patto per il Consorzio industriale della Piana fiorentina, i rappresentanti degli enti coinvolti si sono riuniti oggi, 4 agosto 2025, nella prima assemblea del neocostituito consorzio. I soci, che sono Regione sono Toscana (70%), Città metropolitana di Firenze (10%), Comuni di Campi (8%), Sesto Fiorentino (8%) e Calenzano (4%), hanno nominato l’imprenditore Andrea Puccetti a presidente del Consorzio industriale della Piana fiorentina. Lo abbiamo intervistato