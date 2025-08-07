Il ponte sullo Stretto è davvero un’opportunità?

Ieri la presentazione ufficiale. Un’opera ingegneristicamente ambiziosa: 3,3 chilometri di campata unica, due piloni da 400 metri sulle due sponde, tre corsie stradali per senso di marcia, due binari ferroviari. Le risorse sono quelle garantite dalla manovra del 2024: 13,5 miliardi. Sui tempi il ministro Salvini è ottimista: “Tra settembre e ottobre conto di partire con i cantieri, lavori ed espropri”. Per l’attraversamento invece l’obiettivo è “tra il 2032 e il 2033”. Mas vale davvero la pena? Ne abbiamo parlato con l’arch.tto EGIDIO RAIMONDI, co-portavoce Verdi Firenze