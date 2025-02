www.controradio.it Regionali: nel centrodestra è un tutti contro tutti. Mentre Vannacci fa una lista Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

Elezioni Regionali. Nel centrodestra toscano, in vista del prossimo appuntamento elettorale d’autunno, si litiga sul nome del Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Mentre il Vannacci prepara una sua lista.

Nel centrodestra toscano è il caos. Il mese prossimo dovrebbe esserci il nome del candidato per le prossime elezioni regionali d’autunno. Lo sfidante di Eugenio Giani. Ci dovrebbe essere un programma elettorale e una coalizione. E invece continua il braccio di ferro. In sostanza Giovanni Donzelli, figura di spicco di Fratelli d’Italia, continua a dire che sta a loro decidere, visto che sono maggioranza nella coalizione. E che il candidato deve essere Alessandro Tomasi, del suo stesso partito, sindaco di Pistoia al secondo mandato. E Marco Stella, di Forza Italia, continua a ripetere che il candidato non è lui è che la coalizione ha bisogno di un candidato con un profilo più centrista, più moderato. Il ragionamento di Forza Italia è che un candidato meloniano per l’elettorato toscano sarebbe votato alla sconfitta. Situazione di stallo. Scambio di accuse. Per Fratelli d’Italia, l’alleato Forza Italia sta dando un grande vantaggio al Presidente della Regione Toscana uscente del Pd Eugenio Giani. E la Lega? La Lega non parla. Al suo posto fa parlare il generale Vannacci, che un mese fa ha registrato la lista “Il mondo al contrario” e che sta costituendo sui territori i “Team Vannacci”. Nuclei operativi dal sapore militaresco che agiranno sui territori per promuovere la lista di Vannacci. Come candidato della Lega, della coalizione, come candidato di una lista civica dentro il centro destra o addirittura come candidato con una lista indipendente. Questo ancora non è dato saperlo. Tomasi tesse la sua trama e prova ad intercettare alleanze civiche. Ma per il momento, nel centrodestra toscano è il caos.