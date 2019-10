Regionali, Meloni: “Toscana è impegnativa. Trovare candidato”

“In Toscana FdI ha alcuni dei migliori candidati. Ne ho più d’uno e gli altri della coalizione lo sanno. La Toscana è una partita molto impegnativa, anche se per noi non esistono più roccaforti rosse. Ma in Toscana bisogna trovare un bel candidato“, ha detto Giorgia Meloni ospite a Tagadà su La7

A proposito dell’eventuale candidatura di Paolo Del Debbio, risponde: “Magari ci caschi!”. Il giornalista sarebbe, secondo Giorgia Meloni, “perfetto”. “Io sarei assolutamente d’accordo, è un profilo che mi piace, un candidato meno di partito potrebbe essere vincente in Toscana”, ha aggiunto la presidente di Fratelli d’Italia rispondendo a una domanda sull’eventuale candidatura del giornalista, per il centrodestra, alle prossime regionali in Toscana.