Mar 19 Ago 2025
Regionali: i moderati si dividono e presentano più liste a sostegno di Giani

By Raffaele Palumbo
Nessun accordo tra le forze riformiste in Toscana per una lista unica ‘del presidente’ a sostegno della candidatura di Eugenio Giani. E così ‘Avanti con Giani’ il progetto che vede riuniti Azione, +Europa, Pri e Psi andrà avanti in autonomia.

A renderlo noto, con un comunicato congiunto, i segretari regionali, Marco Remaschi, Federico Eligi, Moreno Lorenzini e il commissario dei socialisti Gerardo Labellarte. “Dopo i due tavoli di confronto convocati dal presidente Giani”, l’ultimo alla vigilia di Ferragosto con Italia viva, “e dopo un’attenta analisi del contesto politico è stato rilevato il forte valore della nostra proposta politica – spiegano – e l’impossibilità, ad oggi, di poter essere assorbita in un contenitore non meglio definito e dai contorni abbastanza fumosi”. Per questo, si legge ancora nel comunicato, “è stato deciso nei prossimi giorni di chiudere il programma elettorale per prepararsi all’incontro con le altre forze della coalizione e definire le liste autonome nella coalizione di centrosinistra nelle varie circoscrizioni”. Perciò, ‘Avanti con Giani “pur ringraziando il presidente per la sensibilità e la correttezza dimostrata e lo sforzo compiuto per giungere ad una proposta unitaria, non parteciperà alla riunione convocata per domani con l’obiettivo di presentare un’unica lista del mondo riformista”.

“Prendiamo atto della inspiegabile rottura della lista di Avanti. Più si dividono i riformisti per esigenze personali, più la coalizione sarà spostata a sinistra. Auguri agli amici di Azione per la raccolta delle firme”. Così in una nota il deputato Francesco Bonifazi, coordinatore regionale Toscana di Italia Viva in merito alla decisione del ‘contenitore riformista’ Avanti con Giani, formato da Azione, +Europa, Pri e Psi di correre con una propria lista a sostegno della candidatura per il centrosinistra di Eugenio Giani, anziché con un listone unico. “Quanto a noi – conclude Bonifazi – procediamo come concordato a livello nazionale e territoriale”.

