Toscana: Dsp ricorre al Tar su raccolta firme per Regionali e chiede di rinviare voto

Un ricorso al Tar per annullare il decreto di indizione delle elezioni regionali in Toscana e rinviare la data del voto, affinché venga garantito un tempo sufficiente per la raccolta delle firme, insieme alla richiesta di ridurre proporzionalmente le sottoscrizioni da raccogliere. A presentarlo Democrazia sovrana popolare (Dsp), forza politica guidata da Marco Rizzo.

Secondo il decreto di indizione delle regionali pubblicato il 13 agosto, si spiega in una nota di DSP, le liste politiche senza rappresentanza in Consiglio regionale della Toscana devono raccogliere quasi 9mila firme certificate entro 30 giorni. Un termine che viene giudicato dai ricorrenti come un ostacolo ingiustificato e gravissimo alla partecipazione democratica. Il ricorso evidenzia inoltre come la Regione Toscana pur “ben consapevole della data naturale di scadenza del mandato dell’attuale giunta da anni, abbia emanato il decreto di indizione elettorale solo a 30 giorni dal voto”, riducendo di fatto il tempo a disposizione per l’organizzazione delle nuove liste, e questo, si legge ancora, “favorisce di fatto soltanto i partiti già rappresentati in Consiglio, escludendo praticamente le altre forze politiche”.

Rizzo presenterà il ricorso di DSP il 20 agosto, alle 10:30, all’ingresso del Consiglio regionale toscano in via Cavour a Firenze nell’ambito di una conferenza intitolata “ladri di democrazia