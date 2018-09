Regionali 2020, Ceccardi (Lega): “Per vincere in Toscana sarò in campo come ultima dei militanti”

“Chi entra Papa poi esce cardinale. Io sono in campo come l’ultima dei militanti per dare i volantini e fare vincere la Lega in Toscana alle prossime tornate elettorali locali’. Sono le parole della sindaca di Cascina Susanna Ceccardi, pochi giorni fa entrata anche nello staff nazionale del ministro Salvini.

Ceccardi, quotata per la corsa alla presidenza della Regione si è così espressa a margine della presentazione di una campagna per l’autodifesa delle donne: dallo spray urticande distribuito Lalla lega in gazebo provinciali ad una raccolta firme per la promozione in ogni Comune di corsi di autodifesa gratuiti.