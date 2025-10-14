Controradio Streaming
Mar 14 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaRegionali: 14.528 preferenze, Nardini donna più votata in Toscana
ToscanaPolitica

Regionali: 14.528 preferenze, Nardini donna più votata in Toscana

By Redazione
Alessandra Nardini

Con oltre 14.528 preferenze l’ex assessora regionale Alessandra Nardini (Pd) è risultata prima per preferenze nel collegio provinciale di Pisa, seconda tra tutti i candidati a livello regionale e la donna più votata di tutta la Toscana.

“Dopo 5 anni da assessora regionale – commenta -, è una grande emozione riscontrare questo sostegno da parte delle elettrici e dagli elettori del nostro territorio, in un contesto di netta affermazione del centrosinistra unito e del presidente Giani. Quella del campo largo, in Toscana, è una scommessa vinta e la nostra regione può diventare modello nazionale di governo condiviso tra le forze progressiste. Vivo l’essere arrivata prima nelle preferenze come uno stimolo a fare ancora di più e meglio, per la provincia in cui sono cresciuta politicamente e come persona e per tutta la Toscana. Alle elettrici e agli elettori che mi hanno rinnovato la fiducia garantisco che ci metterò la passione e l’impegno di sempre. Scuola, lavoro, diritti, pari opportunità, sviluppo sostenibile a livello sociale e ambientale continueranno a essere i miei fari. La linea politica netta e unitaria di Elly Schlein è stata importantissima per la netta affermazione in Toscana e da oggi sarò ancora più determinata nel far sì che, finalmente, arrivi in tutta la sua forza anche nel partito a livello provinciale”.
Dietro Nardini, come seconda donna più votata in Toscana l’ex sindaca di Empoli (Firenze) Brenda Barnini: ha ottenuto 13.683 preferenze, ed è quarta a livello di candidati regionali. Classifica quest’ultima guidata da Matteo Biffoni con 22.155 voti mentre terzo è Bernard Dika con 14.282.

Articolo precedente
Secondo mandato per Eugenio Giani, confermato Presidente della Regione
Articolo successivo
ROCK CONTEST 2025: I 30 SELEZIONATI!

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30786Cronaca18416Politica4128Cultura & Spettacolo3823Diritti2599Sanità2527

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI