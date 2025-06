Referendum, Fossi (Pd): “Auspicavamo ad un risultato diverso, ma Pd regionale ha lavorato bene”

“Auspicavamo un risultato diverso, ma il quasi 40% di affluenza alle urne in Toscana ci mostra come il Pd regionale abbia lavorato positivamente sul territorio”. lo dice il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi in merito all’esito del referendum. SI: temi referendum base programma alternativo a destra

“Auspicavamo ad un risultato più consistente, ma i 15 milioni di cittadine e cittadini che si sono recati alle urne del referendum sono un risultato importante di fronte ad un governo che ha fatto di tutto per boicottare l’adesione al referendum e che ha silenziato ogni forma di informazione, soprattutto nei canali pubblici”. Così in una nota il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.

“Siamo comunque soddisfatti del fatto che in Toscana al referendum abbiano votato tantissime persone, sfiorando del 40% l’affluenza, portando la nostra regione ad essere una di quelle dove c’è stata più partecipazione. Questo dato riconosce il lavoro fatto sul territorio dal Pd Toscana con la CGIL e le altre forze politiche che si sono mobilitate in maniera capillare per informare le elettrici e gli elettori. Ne usciamo convinti della responsabilità e dell’impegno che dovremo avere per portare avanti le giuste battaglie specialmente in vista delle prossime elezioni regionali” aggiunge Fossi.

“Il dato toscano dell’affluenza al referendum è il migliore d’Italia e conferma la partecipazione popolare della nostra regione. Purtroppo non è stato raggiunto il quorum, ma i voti raccolti dai quesiti referendari superano quelli del centrodestra alle ultime elezioni politiche”. Lo scrive in una nota Dario Danti, segretario regionale di Sinistra italiana Toscana, che rilancia, sui temi dei quesiti, lavoro e integrazione, come “necessaria base di partenza per costruire un programma di alternativa che unisca le forze di opposizione a partire da Pd, Avs e M5s per ridare speranza all’Italia delusa e che si sente lontana dalle istituzioni incapaci di risolvere i problemi del Paese”.