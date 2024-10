Truffa e peculato, indagato ex presidente architetti di Livorno

Truffa, peculato e malversazione ai danni dell’Ordine degli architetti di Livorno.

Per questi reati la procura livornese indaga un ex presidente dell’Ordine degli architetti di Livorno, e la guardia di finanza ha eseguito un provvedimento che dispone il sequestro preventivo per equivalente nei confronti del professionista per un importo di 237.681 euro.

In forza del suo ruolo l’indagato dal 2014 avrebbe distratto ed utilizzato indebitamente per scopi personali risorse finanziarie dell’Ente, causando un danno patrimoniale. Le distrazioni sono state messe in atto anche attraverso la creazione di estratti di conto corrente “artefatti”, tali da inficiare i meccanismi di controllo interni all’Ente stesso, nonché tramite l’attivazione di finanziamenti mai deliberati dal consiglio dell’Ordine. I finanzieri hanno proceduto al sequestro preventivo di somme e beni immobili per un valore complessivo di circa 143mila euro.