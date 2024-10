www.controradio.it 🎧 Teatro, torna il MET RAGAZZI dal 9 novembre al 17 maggio 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

“Per noi è fondamentale l’accessibilità di tutti alla cultura, crediamo nella funzione pubblica del teatro”. Con queste parole Massimiliano Civica, direttore del Teatro Metastasio di Prato alza il sipario sulla rassegna “MET RAGAZZI Le arti della scena per le nuove generazioni 2024/2025”, dal 9 novembre al 17 maggio 2025, un progetto curato da Edoardo Donatini in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Il cartellone, che si propone a prezzi più che popolari per incentivare la partecipazione di giovani e adulti, vede quest’anno anche l’inserimento della doppia replica con la rappresentazione serale, il sabato alle 19.30.

Investire sulle nuove generazioni attraverso l’arte, da quella del teatro a quella coreutica, per proporre, formare, dare l’opportunità di essere cittadini migliori. E’ il messaggio forte che il Teatro Metastasio di Prato, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, andrà a veicolare con sette mesi di spettacoli e laboratori creativi destinati a bambini, bambine, ragazzi e ragazze e famiglie sotto il cappello MET^RAGAZZI Le arti della scena per le nuove generazioni 2024/25, un progetto curato di Edoardo Donatini.

Dal 9 novembre al 17 maggio 119 rappresentazioni, 16 compagnie – di cui due internazionali -, 18 spettacoli, un cartellone ricco che vede anche 4 spettacoli di danza nell’ambito di MILLEPIEDI, una ‘rassegna nella rassegna’ dedicata all’espressività del corpo. Il sipario si alzerà sulla prima nazionale di “Arlecchino” dedicata al maestro Eugenio Allegri, per riflettere sull’attuale crisi della condizione umana attraverso la goffa lotta di sopravvivenza di alcuni delle maschere più famose al mondo: Arlecchino e Pulcinella.(sabato 9 novembre ore 19.30 + domenica 10 novembre ore 17, Teatro Metastasio);

Spazio, tra le altre, ai Kinkaleri con METAMORPHOLAND. Miti di trasformazione da Metamorfosi di Ovidio, un lavoro che attinge a Le Metamorfosi per esplorare il nostro mondo e raccontare il legame tra gli esseri viventi e l’universo.(16 novembre ore 19.30 + 17 novembre ore 17, Teatro Fabbricone); a storie di confini e contrapposizioni tra l’infanzia e l’adolescenza (LUCY / GLI ORSI), ai sentimenti visti “digitalmente” in K(-A-)O del coreografo giapponese Kenji Shinohe, e alla compagnia TPO, con lo spettacolo MIO, un gioco scenico agito da due interpreti.

Parallela agli spettacoli e dedicata alla formazione e alla creazione di formati esperienziali unici, l’area di progettazione METAFORMA accoglie il LABORATORIO DELLE ARTI DELLA SCENA, una sperimentale scuola di teatro che si rinnova per il nono anno e che articola da novembre 2024 a maggio 2025 un percorso per bambine/i, ragazze/i e genitori guidato da Pasquale Scalzi (formatore, autore, attore, regista teatrale – La parola, il corpo, la scena) e Chiara Innocenti (danzatrice – Propedeutica – Teatro/Danza) attraverso la percezione, la narrazione, la trasformazione, l’improvvisazione, il racconto, la poesia, il ritmo, l’esplorazione della voce, del corpo e del movimento nello spazio.

Inoltre, oltre al succitato laboratorio dei Kinkaleri legato allo spettacolo IO DANZO IO PARLO, il progetto A CAVALLO DELLO SPETTACOLO curato da Siliana Fedi per Octava Rima- Agita Teatro assicura una didattica della visione al pubblico dei più piccoli con incontri in classe prima e dopo ogni spettacolo.

Per il programma completo e le informazioni a [email protected]