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ToscanaCronacaReati: Firenze seconda in Italia, ma denunce calano, -2,9%. Prato ottava
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Reati: Firenze seconda in Italia, ma denunce calano, -2,9%. Prato ottava

By Domenico Guarino
Firenze
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Calano i reati in Toscana, ma Firenze rimane seconda in Italia per delitti denunciati ogni 100mila abitanti nell’Indice della criminalità 2026 pubblicato dal Sole 24 Ore.

Il tasso della città metropolitana di Firenze  risulta comunque in calo del 2,9% rispetto alla rilevazione precedente. Tra le province toscane seguono Prato, ottava (-2,2%), e Livorno, decima (-5,9%). Più in basso si collocano Pisa, 24/a (-5,6%), e Grosseto, 26/a (-3,6%), Lucca, 30/a (-1,5%), Massa Carrara, 32/a (-1%), e Pistoia, 44/a, unica provincia toscana in aumento (+0,9%). Arezzo è 64/a (-6%) e Siena 66/a (-1,1%).

“Anche i dati relativi al primo semestre 2026, ancora parziali, indicano un calo”, osserva la sindaca di Firenze Sara Funaro. “Sono segnali positivi che vanno riconosciuti, ma che non ci fanno abbassare la guardia”. Firenze è seconda anche per furti (3.346,7 ogni 100 mila abitanti) e per rapine (112,5), mentre Prato è terza per rapine (95,7) e per danneggiamenti (903,7). Grosseto è terza per stupefacenti, con 95,4 denunce ogni 100mila abitanti.

A Firenze diminuiscono i minori denunciati (-15,6%), aumentano gli stranieri (+4%) e le truffe informatiche, il secondo reato più denunciato dopo i furti, salgono a 7.290 casi (+6,7%). A Prato la quota di stranieri sul totale dei denunciati o arrestati raggiunge il 59,6%, la più alta in Italia. Sul piano nazionale i delitti denunciati nel 2025 sono stati 2,36 milioni, l’1,8% in meno del 2024, prima flessione dopo quattro anni di crescita. Milano è prima con oltre 7mila denunce ogni 100 mila abitanti, mentre Oristano chiude la graduatoria.

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