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Mer 19 Ago 2026
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Furti: in Toscana rubati 4.100 veicoli in un anno

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
toscana
Foto di repertorio

In 12 mesi in Toscana è stato denunciato il furto di 4.103 veicoli, tra scooter, moto e auto. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Sono 4.103 i veicoli, tra scooter, moto e auto,  rubati in Toscana in un anno. Guardando al dettaglio, si tratta di 1.858 vetture, 1.410 moto e 835 ciclomotori. La provincia Firenze ‘primeggia’ in tutte le classifiche con 1.507 denunce, pari al 36,7 del totale regionale.

Per quanto riguarda i soli furti d’auto sono 672 quelli denunciati a Firenze, quindi Pisa con 212 e Prato. A seguire Livorno (160), Lucca (152), Massa-Carrara, (112), Grosseto (100), Pistoia (95), Arezzo (89) e Siena (72). Per le moto, 565 denunce a Firenze, poi Livorno (466) e, Lucca (117), in coda Arezzo e Pistoia (entrambe a 17).

Anche per i ciclomotori il podio è identico: in testa Firenze con 270 furti, seguita da Livorno (159) e Lucca (115), a chiudere la graduatoria Siena (21).
Nonostante i numeri, viene spiegato, in totale oltre 11 denunce al giorno e 5 riguardano le vetture, soltanto il 18,9% degli automobilisti sceglie una polizza contro i furti..

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