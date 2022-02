🎧 Rapine a Firenze: individuato un responsabile. La Giunta intanto prepara un piano Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:01 Share Share Link Embed

Firenze – è stato fermato questa mattina, il presunto autore della rapina in via Capponi alle 4.30 di mattina. Si tratta di un 26enne che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla polizia. Il Comune ha allo studio un piano per arginare questa criticità.

In podcast l’intervista di Lorenzo Braccini all’assesora al Comune di Firenze, Benedetta Albanese.

Lo stesso uomo, di origini tunisine, sarebbe sospettato di essere l’autore anche di un’altra rapina avvenuta in strada a Firenze la notte precedente, quando una 47enne che rincasava è stata assalita a pugni al volto per il cellulare. Il 26enne, secondo quanto appreso, era sbarcato in Italia, a Lampedusa, circa sei mesi fa. E’ stato individuato con indagini dalla squadra mobile che lo ha bloccato in via Faenza, zona Fortezza da Basso.

L’escalation di violenza registrata a Firenze negli ultimi giorni ha mobilitato il Comune che ha deciso di attuare in piano in 6 punti.

Il sindaco Nardella, come riporta anche il ‘Corriere Fiorentino’ è al lavoro per ridurre la violenza nel capoluogo toscano. In primis, verranno implementati 80-100 agenti in più in strada. Un aiuto servirà anche da Roma, su questo punto. Il sindaco ha infatti chiesto un appoggio alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

In secondo luogo verranno istallate 60 nuove telecamere a Firenze per sorvegliare le strade con maggiore accuratezza. Terzo punto sarà l’accelerazione della pratica per l’apertura della nuova stazione dei carabinieri a Santa Maria Novella. Un presidio ventiquattr’ore su ventiquattro in una zona, da sempre, molto delicata.

Poi, verranno attivate tre nuove unità cinofile per contrastare lo spaccio di droga e Palazzo Vecchio sta lavorando anche al tema movida. Dopo la riapertura in gran parte dei locali fiorentini che non devono più attenersi alla maggior parte delle norme anti-covid, le persone in strada nel fine settimane sono tornare ad alti livelli. Questo causa disagi a chi vive nel centro storico, in particolare nelle zone di Sant’Ambrogio e San Frediano. L’idea è quella di introdurre maggiori steward per gestire i flussi di persone.

In vista della bella stagione l’obiettivo della Giunta è quello di rendere le serate fiorentine vivibili per tutti. Per questo, l’ultimo punto dell’agenda Nardella è quello di incontrare i ragazzi per discutere i vari temi della vita notturna.

A fronte degli ultimi episodi di violenza a Firenze è intervenuto anche il Governatore della Toscana Eugenio Giani: “sono preoccupato: occorrerà uno sforzo molto forte a Firenze e nelle altre città toscane per una vigilanza, un controllo del territorio, perché è evidente che vi è anche un risvolto psicologico al senso di isolamento, di paura che ha suscitato in molte persone la pandemia”.