“Con i miei occhi. Storie afgane”. L’Afghanistan con gli occhi delle afgane e degli afgani a sei mesi dalla presa di Kabul. Proiezioni di documentari e incontri in tutta Italia. Dal 15 febbraio in presenza e in streaming sulla sala virtuale PiùCompagnia e sulla piattaforma Partecipa dell’Associazione ZaLab

Con il focus “Ritorno in Afghanistan – Sei mesi dopo la presa di Kabul”, in diretta streaming dalle ore 14.30, martedì 15 gennaio, su Più Compagnia, prende il via la rassegna di documentari “Con i miei occhi. Storie afgane”, promossa da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani ed EMERGENCY per riportare all’attenzione della società civile l’attuale condizione del popolo afgano.

Seguirà una serie di appuntamenti in presenza e online che prevedono proiezioni di documentari sull’Afghanistan accompagnate dalla presenza di registe e registi afgani, giornalisti e giornaliste che ogni giorno raccontano e testimoniano ciò che avviene in questo Paese da oltre vent’anni in guerra. Un modo per accendere i riflettori sulla cultura afgana, ma anche sulla produzione artistica e cinematografica del Paese, e per raccontare l’Afghanistan con gli occhi di chi negli ultimi anni ha lavorato alla sua rinascita culturale. Per questo saranno ospitati anche registe e registi afgani che in questo momento, dopo la drammatica evacuazione dell’agosto 2021, vivono in Italia e in Europa.

Il poster e la sigla della rassegna, ispirati all’iconica foto di Steve McCurry del 1984 nota come “La ragazza afgana”, sono stati realizzati in esclusiva da Simone Massi, uno dei più importanti illustratori e animatori italiani. Sharbat Gula, la ragazza ritratta da McCurry, è giunta a Roma nel novembre del 2021 e ha ottenuto da poco lo status di rifugiata dal Governo italiano.

Martedì 15 febbraio, dal Cinema La Compagnia di Firenze, a sei mesi esatti dalla presa di Kabul, alle ore 14.30, in diretta streaming nella sala virtuale PiùCompagnia (accessibile dal sito www.cinemalacompagnia.it, in collaborazione con MyMovies.it) e sulla pagina Facebook del Cinema (@CinemaLaCompagnia) Doc/it ed EMERGENCY, interverranno il Presidente di Doc/it Francesco Virga, la Presidente di EMERGENCY Rossella Miccio e in collegamento dall’Afghanistan Emanuele Nannini, Country Director. Saranno ospiti inoltre Karina Laterza, Vicedirettrice della Direzione Rai Documentari, la giornalista Francesca Mannocchi, il giornalista di RaiNews24 Ilario Pagnerelli e la regista Sahra Mani.

Calendario e dettagli sul sito ufficiale