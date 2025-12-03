Controradio Streaming
Mer 3 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaRapimento a Prato: arriva la richiesta di riscatto per il cinese Yixian...
ToscanaCronaca

Rapimento a Prato: arriva la richiesta di riscatto per il cinese Yixian Yang

By Raffaele Palumbo

Procura al lavoro su sequestro di persona, pista estorsione privilegiata dopo telefonata ai familiari.

Prato. Una richiesta di riscatto “ingente” è arrivata lunedì 1 dicembre ai familiari di Yang Yixian, il 46enne cinese residente a Empoli, prelevato nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre all’uscita di un locale in via Udine da due uomini spacciatisi per poliziotti. La denuncia della moglie e di un amico ha trasformato la scomparsa in un’ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, reato su cui indagano il procuratore Luca Tescaroli e i carabinieri del Nucleo investigativo di Prato.​ La telefonata, ricevuta nella giornata di lunedì, fornisce il tassello mancante per confermare il rapimento: gli inquirenti mantengono riserbo sulla cifra esatta, definita però “ingente”, in linea con le presunte disponibilità economiche di Yang. Un amico ha riferito che in Cina l’uomo è accusato di una truffa da 6 milioni di euro legata a scommesse illegali su WeChat, il che potrebbe aver attirato malviventi convinti che i familiari potessero pagare somme elevate per riaverlo libero. Yang vive in Italia da circa un anno e non risulta destinatario di provvedimenti giudiziari italiani.​ Ore frenetiche in Procura: martedì 2 dicembre sono stati interrogati la moglie di Yang, i due conoscenti presenti al momento del prelievo (un uomo e una donna che lo hanno visto salire sull’auto scura dei falsi agenti) e altri testimoni. Nessun reparto di polizia era in zona alle 4:20, confermando la natura fasulla dell’operazione. Ipotesi come extraordinary rendition da parte di autorità cinesi o sparizione volontaria per sfuggire a creditori sono considerate remote, pur non escluse del tutto.​ La richiesta di riscatto, se autentica, è una notizia positiva per i familiari: indica che Yang Yixian è presumibilmente vivo. La comunità cinese di Prato segue la vicenda con apprensione via WeChat, dove circola la foto dell’uomo e l’invito a contattare i carabinieri allo 0574-7051 per segnalazioni. Le indagini proseguono con tracciamento di conti bancari, tabulati telefonici e ricerche nella zona industriale, tra capannoni simili che complicano le perlustrazioni.

Articolo precedente
Disastro Eni di Calenzano, un anno dopo

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana31000Cronaca18597Politica4168Cultura & Spettacolo3836Diritti2618Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI