Rafforzati controlli delle Fiamme gialle ai distributori di benzina di Firenze

Rafforzati i controlli delle Fiamme gialle sui prezzi dei carburanti a Firenze e nella provincia contro eventuali speculazioni indotte dalla crisi bellica in Medio Oriente.

Il comando provinciale ha disposto un significativo rafforzamento delle verifiche sull’intera filiera di distribuzione dei carburanti. Tutti i reparti sono schierato per un monitoraggio costante del mercato nelle diverse fasi di approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e vendita al dettaglio. L’iniziativa è finalizzata a prevenire e contrastare ogni possibile fenomeno distorsivo che possa incidere sui prezzi, arrecare pregiudizio ai consumatori o alterare le condizioni di leale concorrenza. I controlli sono mirati alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo, per la corretta esposizione dei prezzi ai distributori, alle stazioni di servizio; all’analisi delle dinamiche dei prezzi dei prodotti energetici, contro eventuali anomalie o fenomeni speculativi; al monitoraggio delle movimentazioni e della tracciabilità dei carburanti.

Inoltre, dato che repentine oscillazioni dei prezzi possono favorire il ricorso a canali illeciti di approvvigionamento, i reparti delle Fiamme gialle vigilano ancora di più su eventuali fenomeni fraudolenti nel settore. Tra i comportamenti illeciti sono elencati l’immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime impositivo; la falsa classificazione merceologica dei carburanti finalizzata ad eludere il corretto trattamento fiscale; le irregolarità nella circolazione e nella tracciabilità dei prodotti energetici, nonché ulteriori frodi nel comparto delle accise. L’obiettivo è anche garantire la tutela degli interessi dell’Erario, la salvaguardia dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato, assicurando condizioni di equità e legalità nel settore della distribuzione dei prodotti energetici.