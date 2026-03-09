Controradio Streaming
ToscanaCronacaRafforzati controlli delle Fiamme gialle ai distributori di benzina di Firenze
ToscanaCronaca

Rafforzati controlli delle Fiamme gialle ai distributori di benzina di Firenze

By Raffaele Palumbo
Grosseto Guardia di Finanza

Rafforzati i controlli delle Fiamme gialle sui prezzi dei carburanti a Firenze e nella provincia contro eventuali speculazioni indotte dalla crisi bellica in Medio Oriente.

Il comando provinciale ha disposto un significativo rafforzamento delle verifiche sull’intera filiera di distribuzione dei carburanti. Tutti i reparti sono schierato per un monitoraggio costante del mercato nelle diverse fasi di approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e vendita al dettaglio. L’iniziativa è finalizzata a prevenire e contrastare ogni possibile fenomeno distorsivo che possa incidere sui prezzi, arrecare pregiudizio ai consumatori o alterare le condizioni di leale concorrenza. I controlli sono mirati alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo, per la corretta esposizione dei prezzi ai distributori, alle stazioni di servizio; all’analisi delle dinamiche dei prezzi dei prodotti energetici, contro eventuali anomalie o fenomeni speculativi; al monitoraggio delle movimentazioni e della tracciabilità dei carburanti.
Inoltre, dato che repentine oscillazioni dei prezzi possono favorire il ricorso a canali illeciti di approvvigionamento, i reparti delle Fiamme gialle vigilano ancora di più su eventuali fenomeni fraudolenti nel settore. Tra i comportamenti illeciti sono elencati l’immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime impositivo; la falsa classificazione merceologica dei carburanti finalizzata ad eludere il corretto trattamento fiscale; le irregolarità nella circolazione e nella tracciabilità dei prodotti energetici, nonché ulteriori frodi nel comparto delle accise. L’obiettivo è anche garantire la tutela degli interessi dell’Erario, la salvaguardia dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato, assicurando condizioni di equità e legalità nel settore della distribuzione dei prodotti energetici.

