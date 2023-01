Radio libere… Ma libere veramente. L’intervista 🎧

50 + 50 Radio Libere… Ma Libere Veramente (Emittenti Rock Italiane in FM) è il nuovo volume a firma Luca Frazzi in allegato con il numero di gennaio di Rumore. Frazzi questa volta si dedica alle radio private e/o indipendenti che hanno animato l’etere nazionale dalla loro nascita a oggi. Una piccola grande storia dell’altra Italia in modulazione di frequenza, dal Friuli alla Sicilia, che ripercorre mezzo secolo di vicende radiofoniche. Spesso pionieristiche e avventurose, figlie di un’epoca in cui la musica passava solo attraverso pochi e limitati canali (ma non per questo meno affascinanti, anzi). 100 schede dettagliate per altrettante emittenti di area rock, introduzione a cura dello stesso Frazzi. Le tre postfazioni, invece, sono firmate da leggende come Eugenio Finardi, Luca De Gennaro e Arturo Compagnoni.