Raccolta differenziata del I.I.S. Leonardo Da Vinci

🔈Firenze, dopo la positiva esperienza dell’anno scolastico 2018/2019, in cui il progetto pilota della raccolta differenziata è stato svolto in otto classi del biennio dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Firenze, con una partecipazione di 180 alunni, degli insegnanti e del personale non docente, quest’anno le attività che mirano ad incrementare la raccolta differenziata di qualità vengono estese all’intero Istituto.

A partire dallo scorso ottobre infatti sono 1900 gli studenti dell’Istituto Tecnico e Professionale coinvolti e nell’Istituto tecnico, dove la formazione alla raccolta differenziata è già stata svolta, Alia è già pronta per la distribuzione dei contenitori nelle classi mentre nel professionale saranno collocati appena conclusi i corsi.

Visto il numero rilevante dei partecipanti, Alia Servizi Ambientali ed i referenti scolastici hanno deciso di organizzare gli incontri formativi a gruppi di quattro classi per fasce orarie. Dal 18 ottobre, data di avvio del progetto, gli incontri sono ancora in corso; l’ultimo è previsto per il 4 dicembre.

La formazione dei docenti è stata svolta in una sola giornata, con lezione frontale ed utilizzando la piattaforma Waste Virtual Tour, che permette di compiere una visita interattiva nel mondo dei rifiuti e dell’economia circolare. Anche la formazione del personale ATA e degli impiegati sarà fatta sia autonomamente sia trasversale vivendo la nuova organizzazione di raccolta, che prevede la dotazione alla struttura di contenitori (165 per ogni tipo) per la raccolta di carta e cartone e per gli imballaggi in plastica/metalli/tetrapak e polistirolo.

“E’ un progetto interessante e non scontato quello presentato qui oggi- ha commentato il Presidente di Alia Servizi Ambientali, Paolo Regini – Dobbiamo lavorare con attenzione e capillarmente sulle tematiche ambientali, su cui si gioca il futuro di tutti, ed i ragazzi sono tra i principali protagonisti. Non possiamo pensare di continuare a lungo a consumare risorse ai ritmi che abbiamo oggi, dobbiamo cambiare atteggiamento e considerare i rifiuti come risorse, che possiamo recuperare per evitare spreco di materie prime e sfruttamento dei territori”.

“Mi auguro che lo sforzo fatto e l’obiettivo di questo progetto – ha proseguito Regini – rappresenti un modello per tutti. Riuscire in una realtà come questa ad effettuare raccolte differenziate di buona qualità ci permette di avviare a recupero i materiali, potenziando quell’industria del riciclo che ci vedrà tra i protagonisti nel futuro. Lo sviluppo di questi percorsi, la messa in atto dell’economa circolare – ha concluso – hanno bisogno anche delle vostre professionalità acquisite a scuola; l’essere cittadini comincia facendo una corretta raccolta differenziata ed agendo con coscienza nel rispetto dell’ambiente”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il presidente di Alia, Paolo Regini, il dirigente scolastico del I.I.S. Leonardo Da Vinci ed alcuni studenti: