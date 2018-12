Punkreas alla Flog in concerto!

Tornano a farsi sentire i Punkreas, che quest’anno giungono a 30 anni di onorabile carriera, e sabato 8 dicembre arrivano sul palco della Flog di Firenze con molti ospiti insieme a loro, tra cui Malasuerte e alcuni musicisti dei Modena City Ramblers

Per celebrare al posto di un nuovo album la band di Parabiago ha optato per due Ep. Il primo, ‘Inequilibrio’, è uscito a marzo ed il secondo “Instabile” che ha visto la luce lo scorso novembre e a cui hanno collaborato Modena City Ramblers, il giovanissimo rapper Shiva e lo scrittore Tito Faraci, per Garrincha Dischi.

A due anni di distanza dal precedente ‘Il Lato Ruvido’, che li ha successivamente portati in lungo e in largo con un bel tour, i Punkreas si rimettono in corsa con il loro classico Punk Rock puro e crudo, dove alla base persistono le loro tematiche impegnate e quella verve provocatoria che da sempre caratterizza la band, sempre con cognizione di causa.

Auditorium Flog W Live – Via M. Mercati 24/b , sabato 8 dicembre open 21.30/live 22.30. PUNKREAS & Ospiti in concerto a presentare l’ultima produzione “Inequilibrio” segue DanceRock. INGRESSO €12 (€10 + dp in prevendita)

