Protesi seno, diagnosticato tumore a paziente in Toscana

Protesi al seno, diagnosticata precocemente una rara forma tumorale in una paziente. E’ quanto rende noto la Regione Toscana spiegando che la scoperta è stata fatta grazie al piano regionale di intervento per la ‘Sorveglianza del rischio di insorgenza del linfoma anaplastico a grandi cellule in associazione con impianti protesici mammari (Bia- Aclc)’, definito nel 2018, dopo che la multinazionale Allergan aveva sospeso in tutta l’Ue la vendita di alcuni tipi di protesi al seno, per un possibile legame con l’insorgenza di un tumore raro. Dopo la presa in carico da parte di un centro senologico del Ssr (Ispro, Istituto per lo studio la prevenzione e la rete oncologica) per la comparsa di un quadro clinico sospetto, la paziente, si spiega, “è stata sottoposta in tempi strettissimi, agli accertamenti previsti, tra cui anche l’esame citologico. Il primo completamento diagnostico, all’Aou Le Scotte di Siena individuata come struttura di riferimento per questo percorso, è stato possibile entro una settimana, con una successiva fase di ulteriore approfondimento in meno di dieci giorni”.

— Tutto grazie, prosegue la Regione, ad “una sinergia tra centri altamente specializzati del Ssr e che ha permesso alla paziente di essere indirizzata alle successive fasi di diagnosi e terapia all’Aou Careggi”. “Si tratta – spiega ancora la Regione – di uno dei primi e più significativi risultati ottenuti dal piano straordinario regionale, che si aggiunge agli altri casi precocemente intercettati dal sistema di rete, ma per i quali le indagini diagnostiche non hanno confermato il sospetto clinico”.