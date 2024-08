Proseguono le notti magiche di Ultravox!

Le notti di Ultravox, al Parco delle Cascine di Firenze. Tutte le sere cinema, concerti e dj set, con ingresso gratuito. Per ferragosto la cocomerata e doppia visione con il cult “Rocky Horror Picture Show” e a seguire “Priscilla la regina del deserto”

Ultravox Firenze prosegue con la sua programmazione estiva, al Prato della Tinaia nel cuore del Parco delle Cascine a Firenze, tra cinema, concerti e dj set ad ingresso gratuito. Per la giornata di Ferragosto, giovedì 15 Chill&drink: Cinema e Cocomerata di mezzanotte! Dalle 19 la doppia proiezione di due film cult: Rocky Horror Picture Show” e a seguire “Priscilla la regina del deserto”. Venerdì 16 agosto nell’anniversario del Re del Rock’n’Roll una festa con Di Maggio Bros in concerto, e a seguire la proiezione di Elvis, il biopic movie di Baz Luhrmann.

Per sabato 17 agosto alle 21:30 una serata imperdibile, sul palco di Ultravox, Matteo Addabbo Hammond Trio, un’esplosione di talento e groove. Matteo Addabbo, senese, classe 1977, è uno dei migliori organisti Hammond italiani, noto per la sua versatilità e la sua capacità di incantare il pubblico con il suo stile inconfondibile. Ha collaborato con leggende del jazz come Avishai Cohen e Glenn Ferris, ed è pronto a portarvi in un viaggio musicale unico insieme ai giovani talenti Andrea Mucciarelli (chitarra) e Andrea Beninati (batteria). Domenica 18 agosto alle 21:00, uno dei capolavori di Quentin Tarantino la proiezione, a grande richiesta, di Pulp Fiction. A seguire dj set. Il grande cinema torna anche lunedì 19 con A Qualcuno piace Caldo, sempre con ingresso gratuito.

Martedì 20 agosto si torna alla grande musica e Ultravox si trasforma in un’esplosione di ritmo e coscienza sociale con i Newen Afrobeat! Direttamente dal Cile, questa orchestra di 11 musicisti ha conquistato i palchi più prestigiosi del mondo, da Lollapalooza al Festival Jazz di Montreal. Con una potente fusione di afrobeat, musica latina e funk, i Newen Afrobeat trasmettono messaggi di lotta per i diritti umani, la difesa dei territori ancestrali e delle comunità indigene, il tutto con un’energia che vi farà ballare e riflettere allo stesso tempo!

Segnaliamo tra gli altri, i live di Rick Hutton Blues Band il 24 agosto, il doppio concerto di Not My Value e And The Bear il 27, l’omaggio a David Bowie, Lou Reed e Iggy Pop con Iguanas il 28, e l’attesissimo concerto dei milanesi Studio Murena (tra jazz, elettronica e rap) il 30 agosto.

PROGRAMMA COMPLETO