🎧 Promuovere l’escursionismo per bambini, all’aria aperta con Passo Verde

Promuovere l’escursionismo per bambini dopo un anno incollati alla sedia, e dopo didattiche a distanza e video terminali entrati nella quotidianità anche dei più piccoli. Respirare, camminare, arrampicarsi, esprimere la propria creatività . È questo lo spirito delle attività che vi raccontiamo. Intervista di Chiara Brilli a Laura Ceccherini ideatrice e resposabile di Passo Verde.

Passo Verde, in collaborazione con BLIFF!, la Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto di Firenze, organizza sei settimane di centri estivi presso il Circolo Arci La Montanina di Montebeni, dal 14 giugno al 24 luglio 2021. Per bambini da 8 a 11 anni.

Un modo di affrontare le settimane dopo la fine della scuola, con dei centri estivi immersi nel verde, al fresco dei boschi e a pochi minuti da Firenze. All’insegna di escursioni a tema con le guide ambientali di Passo Verde e di laboratori creativi con gli artisti di BLIFF!.

DOVE

I centri estivi hanno sede presso il Circolo Arci La Montanina, nella frazione di Montebeni, sulle colline di Ontignano, tra Firenze e Fiesole. Una piccola Casa del Popolo poco fuori città , immersa nel fresco dei boschi di Vincigliata, facilmente raggiungibile in pochi minuti di macchina.

Il circolo accoglie i bambini prima e dopo le avventure a piedi. L’ampia sala grande e gli altri spazi del Circolo ospitano i bambini per il pranzo, per i laboratori, per giocare e per riposare al fresco quando sono troppo stanchi per fare qualunque cosa!

COME

La maggior parte delle attività si svolge all’aperto, sia sotto forma di escursioni a piedi nel territorio attorno alla Casa del Popolo che di attività più stanziali che si tengono in sede, sia all’aperto che al chiuso.

Le attività e gli itinerari delle escursioni cambiano, in modo che due settimane di fila non siano mai identiche.

CHI

I camp sono aperti a bambini di età compresa fra 8 e 11 anni. Le attività saranno calibrate in base all’età .

Gli operatori, in numero tale da garantire un rapporto operatori/bambini di 1 a 6, sono professionisti con esperienza di animazione con bambini. Le escursioni e le attività all’aperto sono coordinate da una guida ambientale riconosciuta dalla Regione Toscana, a garanzia della loro sicurezza.

Il numero massimo di bambini per ogni settimana è 30.

QUANDO

I centri estivi si svolgono dal lunedì al venerdì, in orario 8:30 – 16:30.

Le settimane sono: 14/06 – 18/06, 21/06 – 25/06, 28/06 – 02/07, 05/07 – 09/07, 12/07 – 16/07, 19/07 – 23/07

Tutte le informazioni su https://passoverde.org/centri-estivi-a-passo-verde/