Passo Verde: bambini in cammino in compagnia

Entra nel vivo il calendario autunnale di Passo Verde: un progetto di cammino per bambini/e dai 6 ai 10 anni per seguire il ritmo delle stagioni eย vivere delle avventure con lโ€™aiuto di una Guida ambientale della regione Toscana. Per partecipare รจ necessario mandare un’email a ๐“น๐“ช๐“ผ๐“ผ๐“ธ๐“ฟ๐“ฎ๐“ป๐“ญ๐“ฎ๐“ฏ๐“ฒ๐“ป๐“ฎ๐“ท๐”ƒ๐“ฎ@๐“ฐ๐“ถ๐“ช๐“ฒ๐“ต.๐“ฌ๐“ธ๐“ถ La quota di partecipazione รจ di โ‚ฌ ๐Ÿญ๐Ÿฌ a bambino da versare la mattina stessa. INFO QUI

Intervista di Chiara Brilli all’ideatrice Laura Ceccherini

PROGRAMMA:

๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฏ ๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ

๐•๐•š๐•Ÿ๐•”๐•š๐•˜๐•๐•š๐•’๐•ฅ๐•’: ๐•๐•–๐•˜๐•˜๐•–๐•Ÿ๐••๐•– ๐•– ๐•—๐•’๐•Ÿ๐•ฅ๐•’๐•ค๐•ž๐•š ๐•ค๐• ๐•ฅ๐•ฅ๐• ๐•๐•’ ๐•˜๐•ฃ๐•’๐•Ÿ๐••๐•– ๐•ข๐•ฆ๐•–๐•ฃ๐•”๐•š๐•’

Ritrovo ore 8:30 a Ponte a Mensola

๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿญ๐Ÿณ ๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ

โ„™๐• ๐•˜๐•˜๐•š๐• ๐•’๐•๐•๐•– ๐•‹๐• ๐•ฃ๐•ฅ๐• ๐•ฃ๐•–: ๐•ค๐•˜๐•’๐•ž๐•“๐•’๐•ฅ๐•–๐•๐•๐•’ ๐•ก๐•–๐•ฃ ๐•˜๐•š๐• ๐•ง๐•’๐•Ÿ๐•š ๐•š๐•Ÿ๐•ฅ๐•ฃ๐•–๐•ก๐•š๐••๐•š

Ritrovo ore 8:30 al Circolo ARCI La Montanina di Montebeni

๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฏ๐Ÿญ ๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ

โ„‚๐• ๐•๐• ๐•ฃ๐•š ๐••โ€™๐•’๐•ฆ๐•ฅ๐•ฆ๐•Ÿ๐•Ÿ๐• ๐•Ÿ๐•–๐•๐•๐•’ ๐•๐•’๐•๐•๐•– ๐••๐•–๐• ๐•Š๐•’๐•ž๐•“๐•ฃ๐•–

(๐•”๐• ๐•Ÿ ๐•๐•–๐•ฅ๐•ฅ๐•ฆ๐•ฃ๐•’ ๐•™๐• ๐•ฃ๐•ฃ๐• ๐•ฃ)

Ritrovo ore 8:30 al Circolo ARCI La Montanina di Montebeni

๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿญ๐Ÿฐ ๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ

โ„™๐•š๐•”๐•”๐• ๐•๐•’ ๐•’๐•ง๐•ง๐•–๐•Ÿ๐•ฅ๐•ฆ๐•ฃ๐•’ ๐•Ÿ๐•–๐• ๐•“๐• ๐•ค๐•”๐• ๐••๐•š ๐•„๐• ๐•Ÿ๐•ฅ๐•– โ„‚๐•–๐•”๐•–๐•ฃ๐•š ๐•”๐• ๐•Ÿ ๐•”๐•’๐•ฃ๐•ฅ๐•’, ๐•“๐•ฆ๐•ค๐•ค๐• ๐•๐•’ ๐•– ๐• ๐•ž๐•–๐•ฅ๐•ฅ๐•š ๐••๐•š ๐•ก๐•š๐•–๐•ฅ๐•ฃ๐•’

Ritrovo ore 8:30 alle Cave di Maiano

๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ

โ„•๐•’๐•ฅ๐•ฆ๐•ฃ๐•’ ๐•ก๐•ฃ๐• ๐•ฅ๐•–๐•ฅ๐•ฅ๐•’ ๐•Ÿ๐•–๐•๐•๐•’ ๐•๐•’๐•๐•๐•– ๐••๐•–๐• ๐•„๐•–๐•Ÿ๐•ค๐• ๐•๐•’: ๐•“๐•š๐• ๐••๐•š๐•ง๐•–๐•ฃ๐•ค๐•š๐•ฅ๐•’ฬ€ ๐•’ ๐••๐•ฆ๐•– ๐•ก๐•’๐•ค๐•ค๐•š ๐••๐•’ ๐•”๐•’๐•ค๐•’

Ritrovo ore 8:30 a Ponte a Mensola

๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿญ๐Ÿฎ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ

๐•Š๐•ฆ๐•๐•๐•’ ๐•๐•š๐•’ ๐••๐•–๐•š ๐•Š๐•–๐•ฅ๐•ฅ๐•–๐•ก๐• ๐•Ÿ๐•ฅ๐•š: ๐•–๐•ค๐•–๐•ฃ๐•”๐•š๐•ซ๐•š ๐••๐•š ๐•”๐•’๐•ž๐•ž๐•š๐•Ÿ๐• ๐•”๐• ๐•Ÿ๐•ค๐•’๐•ก๐•–๐•ง๐• ๐•๐•– (๐•€๐•ž๐•ก๐•’๐•ฃ๐•š๐•’๐•ž๐• ๐•’๐•• ๐•’๐•—๐•—๐•ฃ๐• ๐•Ÿ๐•ฅ๐•’๐•ฃ๐•– ๐•๐•– ๐•ค๐•—๐•š๐••๐•– ๐•”๐• ๐•ž๐•– ๐•š ๐•ก๐•–๐•๐•๐•–๐•˜๐•ฃ๐•š๐•Ÿ๐•š ๐•ž๐•–๐••๐•š๐•–๐•ง๐•’๐•๐•š)

Ritrovo ore 8:30 a Settignano