“Proiettili di Cristallo” lo screen test alla Compagnia

“Proiettili di Cristallo” la nuova serie Tv di Daniele Favilli. L’attore e produttore fiorentino debutta alla regia con un thriller retro-fantascientifico interamente girato in Toscan. Per la prima volta, al cinema La Compagnia, lo “screen test” di una serie tv. Sabato 18 marzo, ore 18.30, la prenotazione scrivendo a [email protected]

Per la prima volta, al cinema La Compagnia, lo “screen test” di una serie tv. Verrà proiettato il primo episodio, dal titolo “Ultima vittima”: il pubblico sarà invitato ad esprimere il proprio parere nel corso del “Q&A” finale. Appuntamento sabato 18 marzo, ore 18.30, cinema La Compagnia (via Cavour 50/r) Ingresso su prenotazione scrivendo a [email protected]

Uno screen test, una visione di prova, per verificare dal vivo le reazioni e le opinioni del pubblico: per la prima volta, al cinema La Compagnia di Firenze, un creatore di serie tv testa il suo lavoro grazie ad un confronto diretto con gli spettatori.

La serie tv si chiama Proiettili di Cristallo, è prodotta e diretta dal fiorentino Daniele Favilli. La serie tv propone un contesto retro-fantascientifico dai toni thriller. La trama si dipana in un mondo alternativo, nel quale l’omicidio è legalizzato attraverso un “gioco di ruolo”: il Duello. Gli assassini sono diventati celebrità ma nessuno ne conosce la vera identità. I proiettili di cristallo rappresentano l’anima più intima di ogni giocatore.

La proiezione di prova (screen test) è un evento abbastanza inusuale in Italia ma molto diffuso ad Hollywood. Daniele Favilli, mente creativa del progetto, non è però nuovo a questo tipo di iniziative avendo lavorato per anni a Los Angeles. Dal 2008, è stato uno dei protagonisti della serie Tv “Torchwood: Miracle Day”; ha poi coprodotto il film “Swelter” (“Vendetta e Redenzione” in Italia) in cui recita accanto a Jean-Claude Van Damme ed Alfred Molina; ha recitato inoltre in “The Legend Of Red Hand” al fianco di Zoe Saldana (Avatar, I Guardiani della Galassia) diretto da Stefano Sollima.

Ultima Vittima è stato girato interamente a Firenze, Prato e Fiesole.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa. La proiezione si svolgerà a porte chiuse.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo [email protected]

Interverranno: il regista Daniele Favilli, gli attori principali, la troupe, i produttori della serie, gli sponsor e le autorità cittadine.