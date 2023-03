Onofrio Cutaia è il nuovo Commissario del Maggio Musicale Fiorentino

Roma, il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato il decreto di nomina di Onofrio Cutaia a Commissario Straordinario della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, a decorrere dal 15 marzo 2023 per un periodo di sei mesi rinnovabile e non oltre la ricostituzione del Consiglio di Indirizzo. Lo stesso organismo è dichiarato sciolto con il presente atto.

“In appena quattro mesi di attività, – ha dichiarato il ministro Sangiuliano – tre se escludiamo il tempo necessario alla costituzione del gabinetto ministeriale, mi sono misurato ogni giorno con le criticità del Maggio Fiorentino, una grande e prestigiosa istituzione in una capitale culturale italiana come Firenze, che merita una gestione accorta e salda. La situazione finanziaria, che il commissario Onofrio Cutaia appurerà nelle esatte dimensioni, si è prodotta evidentemente negli ultimi anni. Ci sarà tempo per capire cosa sia successo”.

“Ora il Ministero mette a disposizione un dirigente di comprovata qualità per voltare pagina – conclude Sangiuliano – La prima cosa sarà tutelare i lavoratori. Ringrazio il sindaco di Firenze Dario Nardella, con il quale abbiamo lavorato in concordia, per aver compreso che questa era la strada per una rapida soluzione”, .