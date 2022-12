Primarie PD: Nardella, per Bonaccini in arrivo mille firme dai sindaci

Firenze, nella giornata di ieri la candidata alla segreteria del Partito Democratico Elly Schlein ha fatto visita in diversi circoli toscani in vista delle primarie. Questa mattina, proprio sul tema primarie, diverse sono state le dichiarazioni di Dario Nardella, sindaco fiorentino e coordinatore del comitato per la candidatura di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, a segretario del PD.

“Il fronte degli amministratori locali a favore di Bonaccini si sta ampliando, arriveremo nel giro di pochi giorni a 1000 firme di sindaci e amministratori locali a sostegno della candidatura. Mai come ora – ha proseguito Nardella a margine della firma di un protocollo di intesa con Rai e Università di Firenze sulla rappresentanza femminile nei panel – gli amministratori locali di tutte le città, di qualunque dimensione, hanno avuto questa grande opportunità di stare in campo nel congresso; e questo è stato uno dei limiti del Partito Democratico, non dare abbastanza voce ai territori. Se invece ripartiamo dai territori, possiamo davvero dare una svolta al futuro di questa casa, di questa comunità”.

Il primo cittadino fiorentino ha poi proseguito “Abbiamo già avuto troppe scissioni che ci hanno fatto soltanto male, e quindi lo spirito con cui è partito il congresso è uno spirito secondo me giusto, positivo. Credo che uno degli obiettivi principali” del congresso PD, ha aggiunto Nardella, sia “fare di questo congresso un grande momento di confronto sui contenuti, e non la resa dei conti dalla quale chi esce vincente prende tutto e chi perde trova gli argomenti o gli alibi per andarsene”.

Il sindaco di Firenze si è detto “contento che in questo congresso per la prima volta abbiamo candidati che non hanno nulla a che vedere con il gruppo dirigente del passato, già questo è un segno di grande discontinuità. Bonaccini e Schlein sono due figure di alto profilo. Io ho spiegato più volte il perché del mio sostegno a Stefano Bonaccini, ma è altrettanto importante che nel congresso ci sia un rapporto di rispetto reciproco, e le dichiarazioni dei due candidati vanno proprio in questa direzione”.