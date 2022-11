Presunte violenze sessuali a studentessa minorenne, indagato il professore

By

Empoli (Firenze), carabinieri indagano su una vicenda di presunte violenze sessuali da parte di un docente di liceo a una studentessa, che sarebbero state ripetute da alcuni mesi.

Sono scattate le perquisizioni per le presunte violenze sessuali. Secondo quanto appreso, la giovane studentessa dalla scorsa estate aveva manifestato segnali di disagio tanto che la dirigente scolastica ha segnalato il caso ai carabinieri.

La giovane, minorenne, ha avuto la forza di parlare con gli agenti e spiegare come il professore, dalla fine dello scorso anno scolastico, le avrebbe fatto alcune avance, inoltre lei avrebbe ricevuto anche numerosi messaggi da parte del docente. Messaggi che sono stati aggiunti al fascicolo delle indagini.

L’istituto superiore frequentato dalla giovane è stato formalmente messo al corrente di quanto raccolto dai carabinieri affinché l’autorità scolastica possa valutare di prendere eventuali provvedimenti disciplinari a carico del docente.

I carabinieri hanno posto sotto sequestro il cellulare e il computer del docente indagato. La studentessa, adolescente, frequenta il liceo in cui lui stesso insegna. Secondo quanto emerge dalle indagini, al vaglio ci sarebbe stato anche un episodio in cui il professore si sarebbe approcciato alla giovane anche fisicamente oltre agli altri casi in cui lei avrebbe ricevuto da lui messaggi.

Le perquisizioni odierne hanno riguardato sia l’istituto superiore sia l’abitazione del docente.