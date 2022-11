Carabinieri salvano cane chiuso in un auto

By

Firenze, i carabinieri hanno salvato un cane lasciato in una macchina dalla padrona uscita a cena.

Sono stati i vetri appannati della vettura parcheggiata lungo Viale Petrarca ad attirare l’attenzione dei carabinieri. Gli agenti, dopo essersi avvicinati hanno visto che, chiuso dentro, c’era un cane.

L’animale, apparentemente sofferente, era sdraiato sul sedile posteriore. I finestrini dell’auto, tutti chiusi, non permettevano al cane di ricevere la corretta areazione. Questo avrebbe potuto mettere a rischio la vita stessa dell’animale.

Gli agenti hanno provato, inutilmente, a contattare la proprietaria dell’auto e poi, successivamente, ad aprire il mezzo.

Dopo vari tentativi i carabinieri hanno deciso di chiamare i Vigili del Fuoco, per fargli aprire l’auto, e il servizio veterinario dell’ASL con lo scopo valutare le condizioni di salute del cane e di prestargli, in caso di necessità, le eventuali cure.

Dopo un’ora dall’arrivo degli agenti e dal salvataggio del cane, è arrivata la proprietaria dell’animale.

La donna, a cena in un locale nelle vicinanze, si è giustificata in modo sommario con gli agenti ed è stata denunciata per ‘abbandono di animali’. Imputazione alla quale dovrà rispondere davanti all’AG del capoluogo.

Dopo aver verificato le condizioni di salute dell’animale, il cane è stato riaffidato alle cure della donna.