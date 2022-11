Firenze, al via il convegno a 50 anni dalla Convenzione Unesco

By

Firenze, saranno 300 gli esperti da tutto il mondo che si confronteranno sulle prospettive della conservazione e della promozione dei beni patrimonio dell’umanità in occasione di un convegno internazionale a 50 anni dalla Convenzione Unesco.

Il convegno a 50 anni dalla Convenzione Unesco, dal titolo Il Patrimonio mondiale alla prova del tempo. A proposito di gestione, salvaguardia e sostenibilità, è in programma per venerdì 18 e sabato 19 novembre. L’appuntamento si terrà presso il plesso universitario di Santa Teresa e sarà fruibile anche online.

L’iniziativa, come viene spiegato in una nota, è organizzata dall’Università di Firenze, attraverso il Dipartimento di architettura e dal Comune di Firenze, in occasione di un doppio anniversario: 50 anni fa, nel 1972, veniva infatti approvata dalla Conferenza generale dell’Unesco la Convenzione, mentre nel 1982 il Centro storico della città di Firenze, è stato iscritto nella lista Unesco del patrimonio mondiale.

Fra i temi trattati nel convegno ci sarà anche l’evoluzione del concetto di patrimonio mondiale, alla luce delle Carte e delle Convenzioni internazionali degli ultimi anni, l’ampliamento del numero dei siti e il processo di inserimento nella Lista Unesco e l’attuazione del sistema di cooperazione e assistenza internazionali. E ancora la protezione integrata nel contesto della pianificazione generale del territorio, l’opera di sensibilizzazione e la formazione di personale qualificato.