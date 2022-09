🎧 Presidio dei sindacati contro le carenze di organico del personale ATA Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Firenze, è iniziata con un presidio davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale, la mobilitazione annunciata dai sindacati della scuola della Toscana contro le carenze di organico del personale ATA nella nostra regione.

Il presidio è una iniziativa di protesta organizzata da Uil scuola, Flc-Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams. Le motivazioni dei sindacati alle agitazioni sono il fatto che il personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) assegnato alle scuole toscane è assolutamente insufficiente per garantire l’erogazione del servizio scolastico.

In podcast il segretario di Uil scuola Firenze-Prato-Pistoia, Cristiano di Donna, nell’intervista di Gimmy Tranquillo.

“Così, anche aprire gli istituti, per non parlare della gestione quotidiana degli stessi, tra qualche giorno, sarà pressoché un’impresa – si legge in un comunicato dell Cgil – Ai parametri già vecchi di decenni per determinare la pianta organica, infatti, si aggiunge il mancato rinnovo dell’organico aggiuntivo, cosiddetto Covid e, ulteriore problema, la scelta inadeguata dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana di autorizzare un numero estremamente esiguo e insufficiente di organico aggiuntivo”.

In sostanza, – conclude il comunicato – per l’anno scolastico che si è aperto da poco la Toscana potrà contare su circa 3300 unità di personale in meno rispetto al 2021/22, senza che, nei fatti, sia cambiato nulla rispetto alle esigenze delle scuole, perché bisognerà gestire gli stessi ambienti con le stesse precauzioni”.