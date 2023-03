Presidio dei lavoratori del Maggio Musicale a Firenze sotto Palazzo Vecchio

Firenze, i lavoratori del Maggio fanno appello al comune per il riassestamento della loro situazione ormai sempre più fuori controllo.

Oggi, 13 marzo, i lavoratori del Maggio Musicale hanno protestato sotto Palazzo Vecchio con un presidio per il pagamento degli stipendi e per il fatto che “il teatro non può restare senza guida”. Poco fa è terminato un consiglio di indirizzo straordinario, nel frattempo a breve i lavoratori faranno ingresso anche in Consiglio Comunale, all’interno al momento è in corso la seduta pomeridiana.

“C’è una condizione che è la ragione fondamentale per cui siamo qui, che le istituzioni collaborino – ha detto Claudio Fantoni, coordinatore della rappresentanza sindacale Cgil Slc -. Comune, Regione, Ministero devono sbloccare i pagamenti, i dipendenti stanno lavorando senza certezza di retribuzione. Noi abbiamo subito tagli di retribuzione al personale già dal 2014, il teatro è stato riorganizzato, i costi sono stati ridotti, abbiamo avuto qualcuno che non lo ha saputo governare, è lì che si deve intervenire. Qualsiasi altro intervento sul personale sarebbe incomprensibile”.

Angelo Betti della Fistel Cisl ha aggiunto inolte che “il problema non è solo quello degli stipendi ma pure il proseguimento di tutta l’attività del teatro. L’importante è andare avanti con la programmazione del nostro teatro”.