Presidio davanti a The Social Hub: “Firenze non è Gardaland”

“A Firenze le strutture ricettive proliferano a ritmo vertiginoso, nonostante l’Amministrazione comunale abbia dichiarato più volte di voler mettere un freno. Un boom che fa lievitare prezzi delle case e costo della vita, calpestando le necessità di residenti, lavoratori, studenti”, si legge nella nota del collettivo.

“Simbolo di questo trend sono gli student hotel, nome improprio per strutture destinate a turisti e studenti benestanti. The Social Hub è il secondo dopo quello in viale Lavagnini della stessa catena olandese che si conferma come uno dei principali investitori del settore a Firenze. I prezzi per una stanza standard partono da 1.256,29€/mese, mentre un abbonamento per la piscina panoramica e la palestra può arrivare a costare quasi 100€/mese”.