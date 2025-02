Migranti sfruttati, arrestato in Toscana l’autista del clan

E’ l’autista di un’organizzazione criminale dedita al traffico di immigrazione clandestina e allo sfruttamento del lavoro con il ‘caporalato’ il ricercato che la polizia di Stato ha individuato a Pistoia nella notte del 31 gennaio dentro un minivan, un veicolo furgonato, che circolava per le vie cittadine in orario notturno.

Il mezzo ha insospettito i poliziotti di una Volante della questura, che hanno proceduto a dare l’alt e a fare i controlli sulle otto persone a bordo, tutti della Georgia. Uno di loro è il soggetto ritenuto dagli investigatori della squadra mobile di Crotone – che ha condotto le indagini delegate dalla Dda di Catanzaro e svolte con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo (Sco) – l’autista del gruppo criminale.

Il 30 gennaio c’era stata un’operazione con esecuzione delle misure cautelari in Calabria, ma questo soggetto era sfuggito alla cattura. Inoltre, la questura di Pistoia ha appurato per cinque dei georgiani a bordo del van l’irregolarità della loro presenza in Italia.

Così quattro hanno ricevuto l’ordine del questore di abbandonare l’Italia, mentre il quinto verrà direttamente espulso ed è stato condotto presso un Centro per i Rimpatri per essere riportato in Georgia. Le indagini proseguono per stabilire il motivo della presenza dell’arrestato proprio a Pistoia e in piena notte.