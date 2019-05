Presentata la ‘Sala degli elementi’ del Vasari, dopo il restauro

Firenze, dopo due anni di restauri, torna completamente fruibile nella sua interezza, la maestosa Sala degli Elementi, che apre il Quartiere degli Elementi al terzo piano del museo di Palazzo Vecchio.

Il recupero degli affreschi delle pareti e del soffitto della Sala degli elementi, è stato possibile grazie al finanziamento della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus.

L’importo totale dei lavori ammonta a circa 800 mila euro ed è inserito nel progetto Flic (Florence I care) che coinvolge i privati nel restauro dei beni culturali cittadini.

Oggi alla presenza, tra gli altri, di Giovanna Zanuso Sacchetti presidente della ‘Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus’, che ha finanziato i lavori di restauro, il Sindaco di Firenze, ha presentato la Sala degli Elementi, nel suo ritrovato splendore, alla stampa ed alla città.

L’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata all’Associazione Temporanea d’Impresa “Meridiana-Mannucci-Techne”. I lavori sono stati diretti dall’Ufficio Belle Arti della Direzione Servizi Tecnici; il cantiere è stato studiato per consentirne l’accesso ai visitatori, un’occasione unica per vedere i restauratori al lavoro e per apprezzare gli affreschi e le tavole lignee del soffitto a distanza ravvicinata.

I lavori di restauro, che hanno lasciato fruibile la Sala pur con un percorso parziale, si sono composti di due fasi: sono iniziati dalle pareti (costo 475 mila euro) e poi sono proseguiti sul soffitto (318 mila euro).

Il restauro è stata l’occasione per una riflessione critica sulle metodologie sviluppate dalla disciplina della conservazione negli ultimi cinquanta anni, per esempio riducendo al minimo l’impiego dell’idrossido di bario come consolidante per gli affreschi, favorendo l’utilizzo di ritrovati di ultima generazione come le nanocalci e privilegiando l’impiego, nei processi conservativi, di materiali ecocompatibili.

Istituita nel 2013, la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti dà seguito, attraverso erogazioni liberali, agli interessi condivisi dai marchesi Giulio e Giovanna Sacchetti nel corso della loro vita in comune, a cominciare dalla tutela e dal restauro dei beni storici, culturali e artistici.

Gimmy Tranquillo ha intervistato l’Architetta Patrizia Contini, direttore operativo dei lavori: