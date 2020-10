Preludio di Stagione alla Pergola: la pianista Jin Ju, musiche di L. van Beethoven

Prosegue il “Preludio di Stagione” con tre concerti al Saloncino della Pergola. Sabato 24 ottobre alle 16 la pianista Jin Ju, che eseguirà le Variazioni in Do maggiore su un tema di Diabelli, op. 120 di L. van Beethoven

Il concerto fa parte del ciclo Solopiano, dedicato ai grandi Maestri della tastiera. Riconosciuta dalla critica internazionale come una delle più interessanti artiste della sua generazione per la perfezione tecnica, la sensibilità appassionata e l’incredibile trasparenza dei dettagli narrativi, e considerata in Cina tra i più grandi virtuosi del suo Paese, Jin Ju è un astro sempre crescente nel panorama pianistico internazionale. Ha collaborato in qualità di solista con China National Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, Belgian National Orchestra, Russian State Symphony, Oslo Symphony Orchestra e molte altre.

Tutti i dettagli e le modalità di acquisto dei biglietti si possono trovare sul sito www.amicimusicafirenze.it tel 055/607440

Sabato 24 ottobre – ore 16.00

Saloncino della Pergola

Solopiano

JIN JU, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven