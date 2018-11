Prato: via al cantiere del Mercato metropolitano

Partiti i lavori questa mattina all’ex fabbrica Forti a Prato, al Macrolotto zero, nel cuore della Chinatown pratese, i lavori per la realizzazione di un mercato coperto sulla falsa riga di quello fiorentino di San Lorenzo.

Si tratta del Mercato metropolitano del Macrolotto Zero a Prato, primo cantiere in Toscana a partire nell’ambito dei progetti del Piano di innovazione urbana (Piu), varato dalla Regione e finanziato in totale con 46 milioni di euro provenienti dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Feasr).

Le risorse per il progetto pratese sono 8 milioni di euro, 6 di contributi regionali e 2 di investimenti comunali. La ditta appaltatrice, la Laudante Costruzioni di Perugia, ha cominciato ad organizzare gli spazi per i lavori che dovrebbero terminare entro fine agosto 2019. L’area è di circa 900 mq ed ospiterà un mercato coperto dedicato ai prodotti a km zero e alle eccellenze del territorio, aperto dalla mattina a tarda sera, per fare la spesa e anche per degustazioni ed eventi di vario genere.

“Questo progetto – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che stamani ha effettuato un sopralluogo al cantiere insieme al sindaco di Prato Matteo Biffoni – rappresenta un modello di rigenerazione attraverso finanziamenti pubblici di un quartiere che prima era uno dei motori produttivi della città e oggi presenta vari edifici in stato di degrado”.

“Sono molto soddisfatto, siamo orgogliosi di poter dare seguito fattivamente a quell’idea di città che abbiamo proposto ai nostri cittadini”, ha aggiunto Biffoni