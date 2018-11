Grassi (FRS) “Caos su 16 nuovi vigili assunti”

“La notizia dell’assunzione a tempo determinato di 16 nuovi agenti per la polizia municipale sarebbe positiva se non fosse che, tra affiancamento in strada con colleghi esperti e formazione in itinere, arriveranno alla fine del contratto e dovranno lasciare il lavoro”.

Lo ha detto Tommaso Grassi, capogruppo di ‘Firenze riparte a sinistra’, rispondendo a un question time al consiglio comunale di Firenze.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il consigliere comunale.

I 16 agenti – otto uomini e otto donne, tutti di età tra i 20 e i 30 anni – sono entrati in servizio per sei mesi, grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze.

Grassi, in particolare, ha espresso dubbi su come “i nuovi assunti” siano in grado di “svolgere la propria funzione in così poco tempo e essere inseriti nelle turnazioni sul territorio”.

Secondo il capogruppo di Firenze riparte a sinistra “c’è solo tanta confusione o almeno è questo quello che percepiamo dalla seduta del Consiglio comunale.