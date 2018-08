Prato: picchia e minaccia famiglia della sua ex, arrestato

Prima ha picchiato in casa i genitori e il fratello, 20 anni, della sua ex dopo una banale lite, poi ha seguito l’uomo e il giovane, che erano riusciti a uscire e chiudersi nella loro auto, minacciandoli con un paio di forbici. L’aggressore è un 24 enne già agli arresti domiciliari in un’abitazione vicina. Le accuse per lui sono di evasione dagli arresti domiciliari, minacce aggravate, possesso ingiustificato di oggetti atti all’offesa nonché lesioni personali in danno del ventenne e della madre.

E’ successo la notte scorsa, intorno a mezzanotte e mezzo, nel quartiere San Paolo di Prato dove il padre e il fratello dell’ex fidanzata dell’uomo sono stati salvati dagli agenti delle volanti arrivati sul posto. I poliziotti sono riusciti a calmare il giovane, chiaramente ubriaco e che probabilmente aveva assunto sostanze stupefacenti, lo hanno disarmato e poi arrestato.

Il 24enne, già noto alle forze dell’ordine, in passato aveva avuto atteggiamenti violenti nei confronti dei familiari della sua ex che, tra l’altro, ieri sera non era con loro. I sanitari del 118 hanno medicato il 20enne e la madre che guariranno, rispettivamente, in 6 e 3 giorni per le percosse subite durante l’aggressione. Medicato per alcune contusioni anche il 24enne: per lui la prognosi è di 5 giorni.