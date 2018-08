Liberazione di Lucca, 74esimo anniversario: mostre, teatro e approfondimenti

Oggi, alla conferenza stampa di presentazione del ricco programma che quest’anno caratterizzerà il 74esimo anniversario della Liberazione di Lucca c’erano Rosalba Ciucci (Anpi Lucca); Ilaria Vietina, assessora alla continuità della memoria storica del Comune di Lucca; Silvia Angelini (Isrec Lucca); Lucio Pagliaro, consigliere delegato della Provincia di Lucca. Il programma, che inizierà domenica 2 settembre a Montuolo, è organizzato dal Comune e dalla Provincia di Lucca, dall’Anpi e dall’Isrec. Il 5 settembre la commemorazione istituzionale a Palazzo Santini. Domenica 9 settembre si ricorda l’Eccidio della Certosa di Farneta.

Il prossimo 5 settembre, per ricordare il 74esimo anniversario della Liberazione di Lucca, alle 15.30 a palazzo Santini, nella sala del consiglio comunale, si svolgerà la cerimonia istituzionale con la consegna del premio Coraggio Morale a cura del Monte San Martino Trust MSMT e la presentazione del libro “Antifascisti nelle carte del casellario politico centrale” a cura di Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura.

Ma il programma per l’anniversario della Liberazione, che andrà avanti per un mese, inizierà già da domenica prossima (2 settembre), quando alle 17.30, nella sala della chiesa parrocchiale di Montuolo, ci sarà la consegna degli attestati per il coraggio civile, con i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Tambellini e gli interventi di Francesco Lucarini e Silvia Angelini dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca e la testimonianza di Antonio Modena, una delle persone che fa parte delle “Vite salvate, storie e uomini oltre la guerra e i razzismi”, che è il titolo scelto per la giornata.

Il giorno successivo, lunedì 3 settembre alle 17.30 all’auditorium del centro culturale Agorà, ci sarà un seminario di studi interprovinciale degli Istituti storici della Resistenza di Lucca e Pistoia dal titolo “Oltre la memoria. Gli istituti storici della Resistenza, Manrico Ducceschi e l’XI Zona”. Martedì 4 settembre, alle 17.30 nella casermetta San Frediano, sarà inaugurata la mostra collettiva d’arte “1948- 2018, Pittori e artisti lucchesi per la Costituzione”. La mostra, che è promossa dall’Anpi Lucca e Anpi Provincia di Lucca, resterà visitabile fino al 15 settembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30.

La settimana successiva, sabato 8 settembre alle 17.30, nella sala di Rappresentanza di palazzo Ducale si svolgerà l’iniziativa “Nessuno a casa”, riflessioni a 75 anni dall’Armistizio dell’8 settembre 1943. Domenica 9 settembre alle 11.00 nella chiesa parrocchiale di Farneta si svolgerà come ogni anno la Santa Messa in memoria delle vittime dell’Eccidio della Certosa di Farneta e, a seguire, sul piazzale della Certosa ci sarà la cerimonia commemorativa.

Sabato 15 settembre alle 19.30 a Santa Maria a Colle al centro “Il Bucaneve” andrà in scena la narrazione teatrale “La straordinaria vicenda di Guglielmo Lippi Francesconi (1898-1944)” a cura di Franco Anichini, Bianca Maria Scirè, Giuliano Olivi. Si tratta di un omaggio a Lippi Francesconi, primario dell’Ospedale Psichiatrico di Maggiano, ucciso dai nazisti nel 1944 nell’Eccidio della Certosa di Farneta. Alla rappresentazione seguirà un momento conviviale. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Centro Cittadinanza “il Bucaneve” e con la Croce Verde di Lucca. Domenica 16 settembre l’ex ospedale psichiatrico di Maggiano si apre alle visite guidate della parte storica, delle “stanze con vista sull’umanità” e delle stanzette di Mario Tobino, a cura della Fondazione Mario Tobino.

Le visite saranno due, una alle 9.00 e una alle 10.30. E’ obbligatoria la prenotazione allo 0583/327243 o a info@fondazionemariotobino.it

Il mese dedicato alla Liberazione di Lucca si chiuderà venerdì 5 ottobre con “Curare la guerra a Lucca. I medici, il conflitto mondiale e la Resistenza”, alle 9.00 nel complesso di San Micheletto. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Ordine dei Medici della provincia di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Mario Tobino.