Ven 30 Gen 2026
ToscanaCronacaPrato: grandi manovre nel centrosinistra in vista delle elezioni anticipate...
ToscanaCronaca

Prato: grandi manovre nel centrosinistra in vista delle elezioni anticipate di primavera

By Domenico Guarino
pd Prato

Un’assemblea del Pd di Prato stabilisce la linea politica, mentre la prossima settimana sarà individuata la nuova guida della segretaria.

PRATO La quiete, prima e dopo la tempesta. Domani il Partito Democratico pratese è chiamato a una tappa cruciale dopo il terremoto della scorsa estate – quando la sindaca Ilaria Bugetti si dovette dimettere in seguito ad un’inchiesta a suo carico per corruzione – e in vista delle elezioni amministrative dopo un anno di commissariamento del Comune. Al Circolo Arci Cherubini della frazione di Grignano, a partire dalle tre del pomeriggio, l’assemblea provinciale voterà un documento politico che sintetizza oltre quaranta contributi arrivati dal territorio e che punta a rilanciare l’azione del partito dopo mesi di confronto interno.

L’appuntamento segna il punto d’arrivo del percorso chiamato “Ri-Generazione PD”, una serie di incontri e assemblee che nell’ultimo mese hanno coinvolto iscritti, simpatizzanti ed elettori in tutta la provincia di Prato.

Venticinque riunioni, più di mille partecipanti e un lavoro collettivo che ha affrontato nodi identitari, organizzativi e programmatici: dal ruolo del partito nella città ai temi sociali ed economici, fino al rapporto con i quartieri e con il mondo associativo. Il documento politico che partorirà l’assemblea – secondo le indiscrezioni di cui disponiamo – non contiene novità rilevanti rispetto all’impostazione degli ultimi mesi e conferma per le Comunali lo schema del campo largo nel centrosinistra.

A fare da cornice all’assemblea c’è anche un dato politico non  scontato: il tesseramento in crescita. A metà gennaio sono già oltre milleduecento le persone che hanno rinnovato l’iscrizione al Pd dio Prato , superando il numero dell’anno scorso. Un risultato che la dirigenza locale collega proprio al percorso partecipativo e al ritorno di pubblico nei circoli.
Domani il confronto sarà aperto a militanti ed elettori, ma il voto sul documento finale spetterà soltanto agli iscritti. L’obiettivo dichiarato è arrivare a una linea condivisa, capace di orientare le scelte politiche dei prossimi mesi e preparare il partito alla sfida delle amministrative. La settimana dopo sarà invece dedicata alla scelta della nuova guida della segretaria provinciale, dopo che Marco Biagioni ha rimesso il suo mandato.

