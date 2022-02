Prato, gli negano accesso a locale: scatta la rissa a colpi di sedie. Denunciati

Prato – Tre giovani sono stati denunciati dalla polizia, la notte scorsa perchè respinti davanti ad un locale, avrebbero fatto scattare una rissa a colpi di sedie.

Rissa la notte scorsa all’esterno di un locale pubblico della zona del Soccorso a Prato. Tre giovani, età 22, 25 e 26 anni, i primi due originari del Marocco, il terzo albanese, sono stati denunciati dalla polizia. Secondo quanto spiegato dalla questura tutto sarebbe nato dopo che il gruppo dei tre giovani, già ubriachi, avrebbe chiesto con insistenza di entrare per continuare la serata in un locale.

Il proprietario, un uomo di 24 anni residente a Prato, si sarebbe rifiutato di farli entrare. A quel punto i tre avrebbero iniziato a tirare oggetti raccolti per strada verso il titolare e all’indirizzo del locale. La vittima “temendo per la sua stessa incolumità fisica, ha chiamato i soccorsi. In pochi minuti la situazione è degenerata e intorno al locale, si sono radunate numerose persone attirate dalla confusione creata dai tre. All’arrivo dei carabinieri, molti dei presenti, approfittando del caos,hanno dato avvio a una violenta rissa, utilizzando come armi i tavolini esterni e le sedie del locale”.

Gli agenti di tre volanti sarebbe poi riusciti a sedare la rissa. I tre giovani individuati come le persone che avrebbero dato il via a tutto quanto sono stati poi intercettati nelle vicinanze a bordo di un’auto, condotta da un loro amico risultato estraneo ai fatti.

Il guidatore avrebbe riferito agli agenti di Prato di essere stato contattato dai tre suoi amici, feriti in circostanze poco chiare: in particolare presentavano ferite da arma da taglio e il volto tumefatto, oltre ai vestiti macchiati di sangue e alcol. A riconoscere i tre è stato poi il proprietario del locale.

Nei loro confronti è scattata la denuncia per rissa, danneggiamento, possesso ingiustificato di strumento atto all’offesa e lesioni aggravate. Gli accertamenti proseguono per identificare tutti i partecipanti in occasione della quale ci sono stati danni, a causa del lancio di oggetti, anche a un’auto posteggiata. Il questore di Prato Giuseppe Cannizzaro ha emesso nei loro confronti dei tre anche il Dacur, ovvero il Daspo urbano, per la durata di un anno, che impedirà ai tre giovani l’accesso al centro della città.