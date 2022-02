Lucca: arrestato 18enne per estorsione

La polizia ha arrestato un giovane di 18 anni a Lucca per estorsione ai danni di un 16enne. I fatti sono avvenuti ieri in pieno centro storico della città, in piazza della Magione, da dove il ragazzino ha contattato il 113 segnalando che gli era appena stato sottratto lo zaino da un giovane che si era allontanato frettolosamente e del quale ha fornito una precisa descrizione.

Gli agenti della questura di Lucca si sono messi alla ricerca del giovane segnalato, rintracciandolo poco lontano. La giovane vittima, alla presenza dei genitori, ha sporto denuncia in questura riferendo di essere stato avvicinato alla fermata dell’autobus e di essersi visto strappato di mano il telefono cellulare con il pretesto di dover visionare l’orario dei treni.

Alla richiesta di rientrare in possesso del cellulare, il 18enne ha preteso minacciosamente la somma di 100 euro o, in alternativa, oggetti preziosi. Non avendo contanti ha convinto il 18enne a fargli fare una telefonata per chiedere i soldi ad un amico.

Durante la chiamata, ha provato a far capire che si trovava in difficoltà, ma l’estorsore gli ha stretto con forza la spalla facendolo immediatamente desistere. Il malvivente ha quindi preteso di verificare personalmente che il giovane non avesse né braccialetti né collane facendosi scoprire i polsi ed il collo, poi gli ha preso lo zaino e solo a quel punto il minore, terrorizzato, è rientrato in possesso del cellulare e ha avvisato la polizia.

Le immagini della videosorveglianza comunale hanno confermato la dinamica dell’evento.