Prato, Anpi: “Autorità impediscano nuova manifestazione Fn”

Questo è quello che afferma Emilio Ricci, vice-presidente Anpi nazionale in una lettera a prefetto, questore e sindaco di Prato, in vista della manifestazine di domenica 19 maggio.

A Prato “solo due mesi fa, il 23 marzo, Forza nuova aveva indetto una manifestazione per la celebrazione dell’Anniversario dei Fasci di combattimento – commenta Ricci – per la quale era stata concessa l’autorizzazione a svolgere un presidio, nel cui ambito comunque venivano propagandate idee di stampo neofascista e legate, in particolare, all’odio razziale”.

Il vice-presidente spiega anche che sulla pagine Fb del movimento guidato da Roberto Fiore è spuntata una locandina della manifestazione organizzata per domenica prossima dagli attivisti di Forza nuova, “sulla quale spicca l’oggetto principale dell’evento ‘Passeggiata contro la sostituzione etnica'”.

La manifestazione dello scorso 23 marzo è stata “scenario di una pluralità di condotte apologetiche del fascismo e ha fornito l’occasione per ostentare gli odiosi simboli del regime (svastiche, fasci littori e celtiche)”. Ricci ha anche voluto ricordare che “nonostante i molteplici appelli da parte della cittadinanza pratese e dell’Anpi” la questura e prefettura avevano autorizzato la manifestazione.

Si rischia di creare i presupposti perchè si verifichino condotte “gravissime anche in considerazione dell’ attuale momento storico ove l’istigazione all’odio viene facilmente raccolta e tradotta in comportamenti violenti”. Rileva in conclusione che consentire l’iniziativa del 19 maggio significa “disattendere e violare il dettato della Costituzione”.