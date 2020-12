Povertà: Firenze; 1600 domande per buoni spesa in poche ore

I buoni spesa sono gestiti anche questa volta dall’assessorato al welfare tramite la Direzione servizi sociali in seguito allo stanziamento da parte del Governo di due milioni di euro

“Da oggi a mezzogiorno è partitoil servizio online per richiedere i buoni spesa. In quattro ore sono arrivate 1600 domande”. Lo ha detto l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro in riferimento alla misura di solidarietà per i fiorentini che, anche in questa seconda ondata del Covid, hanno risentito maggiormente della crisi economica causata dalla pandemia. I buoni, a differenza della scorsa

primavera, saranno erogati in due forme, a scelta del richiedente: cartacea e elettronica da usare, in questo ultimo caso, tramite la app di Edenred Italia.

Funaro ha aggiunto che “circa la metà hanno richiesto la possibilità di usare l’app, gli altri hanno richiesto il cartaceo col ritiro al Quartiere. Faccio un appello a usare l’app il più possibile per evitare alle persone di fare il doppio passaggio” e anche perché il caricamento dei buoni sull’App, è stato spiegato da Palazzo Vecchio, avviene automaticamente e in tempi rapidi. I buoni spesa sono gestiti anche questa volta dall’assessorato al welfare tramite la Direzione servizi sociali in seguito allo stanziamento da parte

del Governo di due milioni di euro (di cui 1milione e 700mila euro utilizzati per l’acquisto da parte dell’amministrazione comunale dei buoni spesa e 300mila euro per i pacchi alimentari, distribuiti più avanti).