Posto di blocco della polizia per controllo su A1

Firenze, imponente posto di blocco della polizia giovedì in autostrada sull’A1 in carreggiata sud, per verificare il rispetto delle norme anti-Coronavirus e anche del codice della strada.

Nel pomeriggio di giovedì al posto di blocco, sono stati verificati tutti i veicoli in transito verso Sud con incolonnamento e rallentamento per 5 km di autostrada e deviazione obbligatoria nell’area di servizio Chianti Ovest.

Numerose pattuglie hanno controllato i viaggiatori: i Tir con le merci sono stati lasciati scorrere mentre ai conducenti e agli occupanti delle auto private è stato chiesto il motivo dello spostamento per via autostradale.

Secondo quanto emerge, posti di blocco di tale rilievo in autostrada, con fermo obbligatorio di tutti i mezzi in transito, in Italia non venivano fatti da tantissimi anni, qualcuno farebbe risalire una misura simile addirittura agli anni ’80.