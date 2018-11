“Porrettana, la via per il fronte”: domani presentazione libro e monumento in Deposito rotabili Fs

In particolare, il volume si sofferma sui molteplici aspetti in cui si articolò l’azione delle Ferrovie dello Stato nell’organizzazione logistica dei trasporti militari, nell’alimentazione dei fronti di combattimento e nella continuità dei trasporti nazionali.

“Porrettana, la via per il fronte”, è il titolo del convegno che si svolgerà domani (ore 10.30) al Deposito rotabili storici di Pistoia nell’ambito delle iniziative con le quali la Fondazione Fs ricorda la vittoria nella Prima guerra mondiale. I relatori sono Ernesto Petrucci della Fondazione Fs, Stefano Maggi docente di storia contemporanea all’Università di Siena, Andrea Giuntini docente di storia economica all’Università di Modena, ed Andrea Ottanelli della Società Pistoiese di Storia Patria. Inoltre sarà anche presentato il libro di Andrea Giuntini e Stefano Maggi ‘La Grande Guerra e le ferrovie in Italia’ che affronta il tema del ruolo delle ferrovie in sostegno allo sforzo bellico dell’Italia in quel cruciale frangente della storia. In particolare, il volume si sofferma sui molteplici aspetti in cui si articolò l’azione delle Ferrovie dello Stato nell’organizzazione logistica dei trasporti militari, nell’alimentazione dei fronti di combattimento e nella continuità dei trasporti nazionali. Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà inaugurato il monumento ai caduti nel piazzale esterno del Deposito rotabili storici alla presenza del direttore generale della Fondazione Fs Luigi Cantamessa e del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.