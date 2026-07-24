www.controradio.it Ponte al Pino, torna lo stop ai treni: a Firenze il piano di assistenza ai viaggiatori Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

Con il nuovo stop ai treni per i lavori al Ponte al Pino torna anche il piano straordinario della Protezione civile del Comune di Firenze. Dal 27 al 30 luglio volontari e personale comunale saranno nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte per assistere i viaggiatori e limitare i disagi.

Nuovo stop, nuovo piano straordinario. Da domenica 27 a mercoledì 30 luglio torna a fermarsi la circolazione ferroviaria per i lavori al Ponte al Pino, scatterà quindi in parallelo l’intervento di assistenza a pendolari e turisti per i servizi sostitutivi nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte.

Il dispositivo, coordinato dalla Protezione civile del Comune di Firenze insieme alle associazioni di volontariato, metterà in campo quaranta operatori al giorno, affiancati da personale del COT (centro operativo territoriale). Otto le postazioni operative previste tra le due stazioni, dove i viaggiatori in transito potranno trovare informazioni sui binari, sulle navette ad alta frequenza predisposte da Ferrovie dello Stato, taxi, autobus e tramvia.

Con il caldo di questi giorni sarà confermata anche la distribuzione di bottiglie d’acqua, con particolare attenzione alle persone più fragili. Per chi arriva dall’AV sono garantiti 6 autobus, la scorta della municipale per il rispetto delle coincidenze.

L’assistenza sarà garantita in due turni, dalle 8 alle 20, mentre giovedì 30 luglio terminerà alle 11, quando è previsto il movimento dei treni.

L’assessora comunale alla Protezione civile Laura Sparavigna sottolinea che il servizio, già sperimentato durante la precedente interruzione di inizio luglio, ha rappresentato un importante punto di riferimento per i viaggiatori e conferma il valore della collaborazione tra Comune e volontariato per affrontare al meglio una fase inevitabilmente complessa per i collegamenti ferroviari.