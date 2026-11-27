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Dieci puntate, a cadenza quindicinale, in cui esperti e testimonianze racconteranno rischi, tutele e buone pratiche. Un percorso per diffondere la cultura della sicurezza e ricordare che la tutela della salute è un diritto di ogni lavoratrice e ogni lavoratore. Voci di sicurezza è un podcast di CGIL Toscana in collaborazione con Controradio a cura di Chiara Brilli. In onda due venerdì al mese alle 9:35. Tutte le puntate disponibili per il riascolto sul sito di Controradio e sulle piattaforme Spotify, Spreaker e Amazon Music. Nella prima puntata: “REDDY, SAFE, GO! La sicurezza sul lavoro diventa un videogioco”
Ne parliamo con Monica Stelloni, componente della segreteria CGIL Toscana